- Et bud på den nye trofæholder kan være Store Jyndevad i Sønderjylland, hvor vinden kommer op fra Tyskland.

- Store Jyndevad ligger nemlig lige i skudlinjen, når sydøstenvinden sender den massive varme fra det europæiske kontinent op mod Danmark, bemærker DMI på sin hjemmeside.

Det meteorologiske institut har en officiel målestation i Store Jyndevad, som ligger lige ved den dansk-tyske grænse.

DMI har tirsdag udsendt et varsel om hedebølge. For at kunne tale om hedebølge skal middeltemperaturen af de højeste registrerede temperaturer være over 28 grader i et område målt over tre sammenhængende dage.