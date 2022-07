DMI lover sol og 30 grader i en af årets største ferieuger

- Det overordnede billede er, at vi får en uge med sol og i starten af ugen også mest tørvejr, siger Klaus Larsen.

Det flotte vejr skyldes et højtryk, som har ligget over Europa, og som er begyndt at trække mod nord. Den seneste tid har det skabt hedebølger i Sydeuropa, hvor både Frankrig, Spanien og Portugal døjer med voldsomme skovbrande.

- Det har trukket denne her meget varme afrikanske luft, som har ligget over Spanien og Portugal, og som har trukket videre op og ligger i dag over England, Frankrig, Holland og Belgien, siger Klaus Larsen.