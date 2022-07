Et alvorligt cykelstyrt i Randers har fået en dødelig udgang. Det bekræfter Østjyllands Politi over for TV2 Østjylland.

Der er tale om en 59-årig mand fra Randers, som fredag aften cyklede i sydlig retning ad en sti, der forbinder Parkboulevarden og Sjællandsgade.

Undervejs svinger stien let til højre, men af uvisse årsager fulgte den 59-årige mand på elcykel ikke stien og ramte derfor ind i en lygtepæl.