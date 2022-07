To biler var involveret i ulykken lørdag. Det er stadig uvist, om nogen kom til skade i den forbindelse.

Lørdag var broen lukket for trafik i begge retninger i knap en time.

Søndag formiddag ser DSB ud til at have problemer med at passere broen. Det skyldes en akut fejl i tunnelen, skriver DSB på Twitter.

Om der er en sammenhæng mellem de tekniske udfordringer tidligere søndag og den akutte fejl i tunnelen er uvist.