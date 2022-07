Projektet bygger på et enormt datamateriale. Det er data, der kombinerer oplysninger fra offentlige registre med bestemmelse af støjforurening ved alle danske adresser baseret på en avanceret støjmodel fra Rambøll.

Ud over at det har vist sig, at vejstøj har en negativ effekt på stadigt flere alvorlige folkesygdomme, er det især opsigtsvækkende, at forskerne kan konstatere skader i form af diabetes og hjerte-kar-sygdomme langt under den danske grænseværdi.

- Vi har beregnet påvirkninger helt ned til 35-40 decibel, som er så lave niveauer, at de færreste kan undgå dem, siger Mette Sørensen.