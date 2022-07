Tour-feberen havde overraskende effekt på trafikken – det kan give bagslag i weekenden

Kombinationen af et veloverstået Tour de France på dansk jord og en kalender, der viser sommerferie for flere og flere danskere, betyder, at der er udsigt til mange biler på særlige motorvejsstrækninger den kommende weekend.

Her spåes feriekørslen også for alvor at tage til på de europæiske hovedfærdselsårer, og mange steder vil aktiviteten nærme sig sit højdepunkt, forventer Vejdirektoratet og FDM.