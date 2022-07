Vejdirektoratet formoder, at det skyldes en blanding af tilskuere til Tour de France og ferierejsende.

Men den kø var helt væk klokken 13, viser Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk. I stedet mærker man kun Tour de France-trafikken på E20 Fynske Motorvej.

Ved afkørsel 54 i retningen af Middelfart er der meldinger om kø på op til 20 minutter.

Søndag formiddag er der spærret i et område omkring Vejle og Sønderborg i forbindelse med, at Tour-feltet gæster de to byer.

Vejdirektoratet ventede på forhånd, at der især er risiko for kødannelser på E45 Østjyske Motorvej, på Sønderjyske Motorvej - både til og fra Tyskland - og på Sønderborgmotorvejen.