Der var søndag formiddag meldinger om kø i sydgående retning på motorvej E45 fra Skanderborg og frem til Horsens.

Vejdirektoratet forventer normal trafik på de fynske motorvej igen efter søndagens etape.

Men den kø var helt væk klokken 13, viser Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk. I stedet mærker man som bilist kun Tour de France-trafikken på E20 Fynske Motorvej.

Søndag er der afspærret i et område omkring Vejle og Sønderborg i forbindelse med, at Tour-feltet gæster de to byer.