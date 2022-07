Vejdirektoratet formoder, at det skyldes en blanding af tilskuere til Tour de France og ferierejsende.

Ifølge Trafikinfo.dk forlænger køen rejsetiden med op til 25 minutter.

Søndag formiddag er der spærret i et område omkring Vejle og Sønderborg i forbindelse med, at Tour-feltet gæster de to byer.

Da bilisterne skal uden om Vejle, er der ifølge Trafikinfo også lidt kø omkring Give kort efter klokken 11. På motortrafikvej 30 fra Horsens imod Billund er rejsetiden forlænget med op til 10 minutter, lyder det.