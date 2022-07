Politi glæder sig over god opførsel på festlig anden etape

Politiet oplyser også, at lukningen af motorvejen omkring Storebæltsbroen kun har ført til meget lidt kø. Især fordi bilisterne generelt har fulgt anbefalingerne om at undgå at køre over broen lørdag. Eller de har valgt at køre over tidligt på dagen.

Der var mange mennesker i målbyen Nyborg, hvor der kortvarigt var stort pres på trafikken, efter etapen var slut. Men ifølge politiet var folk tålmodige. Derfor blev trafikken afviklet stille og roligt.

Derfor er Christian Rasmussen godt tilfreds, siger han i pressemeddelelsen.

- Afviklingen af løbet er gået som planlagt. Det har været en stor og spændende opgave for alle involverede myndigheder, og samarbejdet på tværs af sektorerne har fungeret helt upåklageligt, lyder det fra politiinspektøren.