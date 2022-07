Tour-lukning: Trafikken er løbet glat ved Storebæltsbroen

Når broen genåbner klokken 18, er det Vejdirektoratets forventning, at der vil kunne opleves kø.

Præcist hvor meget kø, der opstår, er dog svært at spå om, fordi det er uvist, hvor mange der vil ud at køre efterfølgende, fortæller Rikke Viinanen.

Selv om trafikken er løbet glat, har politiet meldt ud om, at afspærringer blev forsøgt fjernet, samt at nogle har gået rundt på motorvejen.

Inden startskuddet til lørdagens etape skrev Midt- og Vestsjællands Politi således på Twitter, at der var folk, der havde forsøgt at fjerne afspærringer for at kunne komme frem til ruten.

Og omkring klokken 13.15 skrev Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at der gik nogle rundt på motorvejen ved Halsskov.