Forud for 2. etape af Tour de France beder politiet Tour-fans om at respektere afspærringerne langs ruterne.

- Vi har allerede set folk, der forsøger at fjerne afspærringer for at kunne komme frem til ruten, skriver Midt og Vestsjællands Politi på Twitter.

Der er tale om motorvejsafkørsel 14 ved Svogerslev tæt på Roskilde, siger kommunikationschef Thomas Kristensen.