Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken er rekordlavt

I alt blev 2737 dræbte og tilskadekomne i trafikken registreret af politiet i løbet af sidste år. Til sammenligning var tallet 2914 i 2020 og 3275 i 2019.

I en handlingsplan med det formål at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken satte Færdselssikkerhedskommissionen sidste år det mål, at højst 120 må miste livet på de danske veje i 2030.

Det mål begynder man så småt at nærme sig med 130 dræbte i trafikken sidste år. I 2020 blev 163 dræbt i trafikken.

Kommissionens målsætning for antallet af alvorligt tilskadekomne blev i 2021 sat til 1000. Det mål skal også nås inden 2030, men her har man længere vej til at nå i mål.