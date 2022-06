Togtrafikken mellem Fredericia og Aarhus er mandag omkring klokken 11 blevet genoptaget ifølge DSB.

Tidligere mandag morgen oplyste DSB, at et overgravet kabel betød, at den østjyske strækning blev uden togtrafik.

Et kabel, der styrer signalerne til togtrafikken, var blevet gravet over. Derfor var der indsat togbusser i stedet.