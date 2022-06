Overgravet kabel aflyser togtrafik mellem Aarhus og Fredericia

Togtrafikken mellem Fredericia og Aarhus kommer mandag morgen ikke til at køre på skinner men i stedet i form af togbusser. Det oplyser DSB.

Et kabel, der styrer signalerne til togtrafikken er blevet gravet over. Derfor er der indsat togbusser i stedet.

Det oplyser DSB i en trafik-meddelelse.

- Vi kører togbusser i pendulfart mellem Aarhus og Fredericia. Der forsøges at lave nogle direkte afgang, men på grund af udfordringerne med at skaffe togbusser er det ikke muligt at opdatere Rejseplanen med tider, skriver DSB.