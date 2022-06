I eftermiddag ringer klokkerne for sidste gang på landets folkeskoler, og det betyder, at sommertrafikken for alvor begynder.

Men er man villig til at køre i bestemte tidsrum og afvige fra den første rute, GPS’en foreslår, kan der være både tid og besvær at spare for bilister, der skal på ferie i både ind- og udland.