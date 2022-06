Lang kø: Lastbil tabte tømmer i Limfjordstunnelen

Lastbilen tabte tømmeret i det sydgående spor i tunnelen, og det gav store udfordringer for trafikken, fortæller Poul Fastergaard.

- Der holdt selvfølgelig masser af trafik nede i tunnelen. Vi kunne ikke få lavet en overledning til det andet rør.

- Så vi brugte en del tid i starten på at få biler væk, inden vi kunne få etableret den overledning, der gør, at trafikken kan ledes over i det andet rør. Men det kører nu med et spor i hver retning, siger han omkring klokken 10.40.

Men der må stadig forventes en del kø.