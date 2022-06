Trafikråd frygter flere spritbilister denne sommer

Sidste år blev der i gennemsnit sigtet 18 personer om dagen for spritkørsel i juni og juli, men i år frygter Rådet for Sikker Trafik, at det tal kan blive endnu højere.

- Vi har haft to år med corona, og nu har vi en sommer uden restriktioner med rigtig mange festivaler, byfester og havnefester.

- Vi er bekymret for, at man er ude og får lidt at drikke, bliver grebet af den gode stemning og ender med at træffe en dum beslutning om at køre hjem, siger Morten Wehner, seniorprojektleder, Rådet for Sikker Trafik.