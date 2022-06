DMI advarer om risiko for skybrud

Også hele Fyn, hele Sjælland og Lolland-Falster er i risiko for at opleve skybrud. Det skyldes et lavtryk vest for Bergen i Norge, som har kurs mod Danmark i løbet af mandag.

Samtidig er luften kold i højden, og det giver mulighed for kraftige byger, forklarer Anja Bodholdt, vagthavende meteorolog hos DMI.

»Betingelserne for et skybrud er til stede, men det er endnu svært at sige. Prognoserne kan stadig nå at ændre sig,« siger hun sent søndag eftermiddag.

Hvad skal man som borger tage højde for?