Vagthavende meteorolog Frank Nielsen forklarer, at chancerne for høje temperaturer og sol er bedst i den sydøstlige del af landet. Især på Lolland-Falster er der gode chancer for høje temperaturer på omkring 30 grader, mens deltagerne på årets Folkemøde også kan se frem til godt vejr på solskinsøen Bornholm.

Samtidig er risikoen for koldt vejr med regn og torden størst i den nordvestlige del af landet.

Frank Nielsen forklarer dog, at weekendens vejrsituation er meget vanskelig at forudsige.

»Prognoserne svinger meget, selv om det er tæt på nu,« siger han og uddyber: