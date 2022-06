Det indebærer bl.a., at cykelrytterne skal køre over Storebæltsbroen. Det betyder, at cykelløbet kommer til at give trængsel for trafikanter det meste af lørdagen.

»Vi forventer, at det bliver en dag med ekstraordinære omstændigheder trafikalt. Nogle steder vil der komme kødannelser og omkørselsruter. Vi forventer, at rejsetiden bliver forlænget, så man skal køre enten før kl. 13 eller efter kl. 21, hvis man vil undgå køer« siger Rikke Viinanen, vagthavende hos Vejdirektoratet.

Helt konkret vil trafikken på Storebæltsbroen være påvirket af cykelløbet mellem kl. 13 og 21, forventer Vejdirektoratet. Kl. 14.30 vil broen være helt lukket i en halv time, da den skal omlægges til dobbeltrettet biltrafik i det østgående. Det østgående spor mod Sjælland vil få en fartgrænse på 80 km/t, mens cykelløbet afvikles i det vestgående spor.