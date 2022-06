Rekordlavt antal blev dræbt i trafikken i 2021

Her skal en del af forklaringen dog formentlig også findes i, at cykeltrafikken de seneste ti år har været faldende, lyder det.

- Vejdirektoratet stiller derfor i disse år ekstra skarpt på at fremme cyklismen med flere konkrete initiativer som for eksempel udbygning af cykelstier, kampagner og et stærkere fokus på ny viden.

- Vi skal have vendt udviklingen og op på sadlen igen - ikke mindst på de kortere ture. Det er både godt for vores egen sundhed, og det er godt for miljøet og klimaet, siger hun i en meddelelse.

828 cyklister kom til skade i trafikken sidste år. I de foregående år har det tal svinget mellem 766 og 893.