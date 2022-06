Tour de France-optakt kan skabe trafikkaos i weekenden

Det er dog ikke kun trafikken over vandet, der bliver påvirket af løbet.

Propper i trafikken kan forventes langs store dele af ruten.

Cyklisterne lægger ud med at træde i pedalerne i Roskilde, hvorefter ruten fører dem over Holbæk og Odsherred til Kalundborg. Her er yderligere et startsted for den videre færd ned langs den vestsjællandske kyst.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser onsdag, at afviklingen af Tour de Storebælt vil medføre kortvarige afspærringer visse steder på ruten.

- I Holbæk, men især i Kalundborg, hvor to store hovedfærdselsårer bliver afspærret i flere timer om eftermiddagen, kan der opstå trafikale udfordringer og dermed forlænget transporttid, udtaler chefpolitiinspektør Peter Buhl.