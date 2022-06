Pinsesolen afløses i denne uge af lavtryk og fronter

Vejrskiftet skyldes, at et lavtryk og et tilhørende frontsystem passerer hen over Danmark mandag.

Det er samtidig startskuddet til, at lavtryk og fronter i løbet af ugen vil valfarte hen over landet med ustadigt vejr til følge.

De næste dage frem mod weekenden står således på en god blanding af sol, skyer og regn og med dagtemperaturer omkring de 20 grader.

- Det bliver en uge med det, vi kalder ustadigt vejr, hvor det vil veksle mellem sol og skyer, ligesom at det vil regne fra tid til anden, siger Henning Gisselø.