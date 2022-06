Pinsen kan give tæt trafik og kødannelse på vejene

Her vil trafikken især bevæge sig fra vest mod øst.

Vejdirektoratet anbefaler, at man så vidt muligt sætter sig i bilen uden for de mest travle tidsrum, hvor risikoen for forsinkelser er størst.

- Hvis man alligevel skal afsted i det tidsrum, hvor trafikken er tæt, så er det en god idé at sørge for at have lidt mad og drikke med, hvis rejsetiden bliver forlænget.

- Og husk også strøm på iPad’en, så der er ro fra ungerne på bagsædet, lyder rådet fra vagthavende hos Vejdirektoratets Trafikcenter.

Vejdirektoratet anbefaler desuden, at man altid holder sig orienteret om den aktuelle trafiksituation både før og under køreturen på trafikinfo.dk og ved at lytte til P4 Trafik.