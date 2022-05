DMI: Risiko for lokale skybrud onsdag

Lige godt halvdelen af Danmark er onsdag et område med risiko for skybrud.

Det varsler DMI tirsdag aften.

Varslet indebærer risiko for tordenbyger og lokale regnfald med 15-25 mm regn på en halv time.

Som altid i den forbindelse minder det meteorologiske institut om, at det indebærer en risiko for oversvømmede kældre og andre vandskader. Dertil følger en påmindelse om at køre efter forholdene i trafikken.