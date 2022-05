Med få dage til kalendersommeren og for mange danskere en lang weekend i sigte er vejret ikke just sommerligt.

Vinden ruskede i både campisterne på Jelling Festival, konfirmandernes kjoler og i kræmmermarkedernes telte Kristi himmelfartsdag, og fredag, hvor mange også holder fri, fortsætter i samme spor og vil også være meget blæsende grundet et lavtryk over Finland, der sender luft ind over Danmark fra nordvest.