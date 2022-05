DSB må vente et halvt år længere på levering af 100 eltog

Denne form for tog har flere forskellige slags bremser. DSB har haft nogle yderligere krav til en ekstra bremse, og blandt andet derfor tager det længere tid at få dem leveret, oplyser DSB.

Tilbage i juni sidste år underskrev DSB en kontrakt om levering af de 100 nye Coradia Stream-eltog. Det forventedes da at koste i omegnen af 20 milliarder kroner.

I første omgang var aftalen blevet forsinket, efter at den schweiziske togproducent Stadler besluttede sig for at klage over, at Alstom vandt udbuddet om at levere togene til DSB.

Senere kunne det danske selskab oplyse, at klagen var blevet underkendt, hvorefter man hurtigt fik underskrevet aftalen med Alstom.

Det er meningen, at de nye eltog skal afløse de nuværende IC3- og IC4-tog. Forventningen er imidlertid, at disse tog skal dække ind for eltogene i perioden fra slut-december i 2024 til midten af 2025, oplyser DSB.