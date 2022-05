Miniferie vil give ekstra mange biler på vejene

Skal bilister via rute 21 fra Sjællands Odde mod Hovedstadsområdet, skal de også påregne mulighed for at blive forsinket.

Vejdirektoratet anbefaler, at trafikanter kører uden for de tidsrum, hvor trafikken er tættest. I øvrigt bør rejsende sætte god tid af til deres køretur.

Også trafik til sommerhusområder forventes at blive ekstra tæt. Det gælder især langs den jyske vestkyst samt i Nordsjælland. Helt konkret på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing, rute 40 ved Skagen, rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse og rute 21 mod Sjællands Odde.

Bilister opfordres til at orientere sig på trafikinfo.dk og ved at lytte til P4 Trafik.