Flertal vil skære ti kilometer i timen af farten i København

Projektet gælder ikke regionale veje, som primært er de store indfaldsveje og for eksempel H.C. Andersens Boulevard.

Lavere hastighed på vejene skal gøre det mindre attraktivt at være bilist i byen, både af hensyn til trafiksikkerheden og miljøet, lyder det.

- Vi står midt i en meget alvorlig klimakrise, hvor vi er nødt til at tage en lang række af tiltag i brug. At sætte fartgrænsen ned er en del af det, siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Hun fremhæver, at projektet også vil gøre det mere sikkert at færdes i trafikken.

- Målet er, at færre kører i bil, og at en meget større del af af dem, der hver dag skal ind til København for at arbejde, vælger at tage offentlig transport eller cykel. Eller at flere folk vælger at bruge delebiler eller samkørsel, så vi samlet set får meget færre biler i byen, siger borgmesteren.