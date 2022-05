Meteorologen understreger, at de 30 grader ikke er særligt sandsynlige, men at det ikke kan udelukkes.

Nattemperaturen vil nå ned mellem 5 og 12 grader, nogle nætter lunere.

De høje temperaturer skyldes, at et højtryk bygges op over Skandinavien. Det vil give tørt og solrigt vejr i den første halvdel af ugen. Midt på ugen vil højtrykket ifølge DMI forskydes lidt østpå, og dermed kan meget varm luft en overgang strømme op over landet fra syd og sydøst.

Højtrykket vil dog bevæge sig mod øst og sende mere ustadigt vejr henover Danmark. I slutningen af ugen vil et nyt højtryk dog resultere i mere stabilt, tørt og solrigt vejr. Temperaturerne vil dog ikke nå samme højder.

Den følgende uge, uge 21, byder på mere ustadigt vej i form af flere skyer og byger. Det vil dog hovedsagligt holde tørt, og en mindre højtryksryg giver da også mulighed for, at endnu varmere luft sendes ind over landet.