Danske bilister letter foden fra speederen i 2022

Et af forslagene er at sænke farten på vejene. Trine Bramsen afviser dog at sænke grænsen permanent fra politisk hold.

- De her tal viser, at danskerne fuldt ud er opmærksomme på, at der er en besparelse at opnå - uden at vi tager muligheden for at køre stærkt fra dem, der fortsat har et behov for det.