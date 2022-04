Ifølge Klaus Larsen bliver søndag ”lidt af en skiftedag”.

- Her får vi kun lidt eller nogen sol, og der kan også komme nogle enkelte byger rundt omkring, siger han.

Temperaturen søndag kommer til at ligge på mellem 10 og 13 grader.

Både fredag, lørdag og søndag bliver vinden let til frisk fra nordøst.

Ifølge DMI er der næsten ikke faldet noget regn i Danmark de seneste to uger.

Det tørre og sommerlige forårsvejr skyldes et solidt højtryk over Skandinavien, der har blokeret for lavtryk og fronter.

Men selv om det føles tørt, faldt der alligevel nok regn i begyndelsen af måneden, til at vi ligger over normalen.

Der skal ifølge DMI heller ikke så meget til, for rent statistisk er april den tørreste måned på året.