I forbindelse med ulykken blev Albanivej spærret i begge retninger, mens redningsmandskab arbejdede på stedet. Desuden blev en bilinspektør tilkaldt for at undersøge, hvordan ulykken skete.

Kort før klokken 17 oplyser vagtchefen, at politi og redningsmandskab er ved at være færdige på stedet, og at vejen forventes åbnet inden for kort tid.

Politiet kan søndag eftermiddag ikke sige, hvilken bil der kom over i den forkerte kørebane.

- Det må bilinspektørens undersøgelser vise, siger Hans Jørgen Larsen.