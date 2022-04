Chauffør i hosteanfald kørte bybus ind i husmur i Græsted

- Vidnerne siger, at han ikke får drejet nok i et sving, og så får han påkørt et skilt og fortsætter ind i huset. Så det er et hændeligt uheld, lyder det.

Et stort bjærgningskøretøj er på stedet for at få flyttet bussen.

- Vi er deroppe, og vi er ved at få bjerget bussen. Samtidig understøtter vi huset, for der er en ydervæg, der er ramt, siger vagtchefen.

Bussen bliver formentlig bugseret til Movias eget værksted, oplyser Henrik Thelin.

Omkring syv-otte passagerer var i bussen, mens huset var tomt. Alle er uskadt.