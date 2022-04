DSB's billetsalg er ramt af nedbrud i hele landet

Du kan dog kun bruge DOT og 1415 til en billet fra et sted til et andet på Sjælland.

På det sociale medie Twitter skriver DSB, at nedbruddet skyldes en fejl på deres netværk. DSB skriver i opslaget, at de beklager generne.

DSB kan heller ikke oplyse til de to medier, hvornår de forventer at have løst problemet.