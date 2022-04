Danskerne kan opleve længere bil- og togture i påsken

- Vi forventer, at trafikken vil være påvirket mellem 14-18 onsdag og mellem 10-14 torsdag, siger hun.

Prognosen lyder på tæt trafik med risiko for mindre kødannelser. Derfor anbefaler Rikke Viinanen også, at man kører uden for den tætte trafik, hvis det er muligt.

- Derudover er det en god idé, at sætte ekstra tid af og holde sig opdateret under køreturen.

- Trafikken vil hovedsageligt bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Jylland via E20 Vestmotorvejen og Fynske motorvej og på E45 ved Trekantsområdet og ved Kolding, siger hun.