Påskevejret i år ligner standarden, som er tørt og forholdsvis lunt. Den gennemsnitlige maksimumstemperatur for april og påsken er 12 grader. Nogle år bliver Danmark dog ramt af Påskeøsten, et fænomen, hvor vinterligt blæsevejr fra Rusland blæser ind over Danmark og tager over for de normale milde vestenvinde. Det ser heldigvis ud til, at vi undgår det i år.