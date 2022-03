DMI forventer forårstemperaturer til sønderjyder og vestjyder

I løbet af ugens første dage får vi ifølge DMI rimelig rolige vindforhold, mens temperaturerne kommer til at ligge på mellem fire og otte graders varme.

Midt på ugen bliver der til gengæld skruet op for en lidt lunere luft, som kommer nede sydfra.

- Det betyder, at sønderjyderne og vestjyderne kan få helt op til ti grader, mens resten af landet må nøjes med de fire-otte grader, siger meteorologen.

- Det skyldes, at der er for meget koldt vand, som denne her lune luft skal passere hen over. Så der bliver altså ret stor forskel på temperaturerne, som ugen skrider frem, tilføjer han.