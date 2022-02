Banedanmark: Stormstrategi under Nora var rigtig

Spørgsmål: Kunne man ikke have ventet og set, hvor kraftig stormen blev, inden man tog beslutningen om at lukke store dele af togtrafikken?

- Hvis vi ikke havde gjort noget, havde der været risiko for, at passagerer kunne strande på grund af væltede træer. Det tager lang tid, og det vil være meget svært for kunderne at planlægge deres rejse. Banedanmark gik derfor ud i god tid, sådan at kunder kunne planlægge andre rejsemuligheder.

- Jernbanesikkerheden og risikoen for væltede træer er vigtig for os. Beslutningen er taget på baggrund af DMI’s prognoser og Banedanmarks egne prognoser.

Spørgsmål: Men er jeres system ikke så fleksibelt, at I kan vente og se, om det faktisk bliver nødvendigt at stoppe togdriften?

Spørgsmål: Vejdirektoratet har lørdag sagt, at der kun har været begrænsede problemer på vejene, og at det mest har ramt Lolland og Falster, men Banedanmark melder om væltede træer langs flere strækninger. Har I ikke været godt nok forberedt i forhold til at fjerne træer langs banerne, siden I oplever væltede træer langs skinnerne?

- Vi har hele natten overvåget og vurderet situationen. På et tidspunkt steg vinden, og vi besluttede at reducere hastigheden på togene, så de kørte lidt langsommere. Det ophævede vi igen her til morgen, lørdag.

- Der foregår et løbende arbejde med at lokalisere risikotræer langs jernbanen. Men der er rigtig mange strækninger, og der er altid risiko for, at der kan vælte træer ned over jernbanen et eller andet sted.

- Vi har et stort beredskab klar til, når der bliver varslet storm. Og det er det, der har været beredt siden torsdag. Det er det beredskab, der lørdag arbejder på at fjerne træer fra banerne.

Spørgsmål: Når I laver sådan en nedlukning, gør I jer så overvejelser om, hvordan og hvor mange passagerer det rammer?

- Vi har et samarbejde med togselskaberne. Vores del handler om at sikre jernbanesikkerheden og sikre, at der ikke vælter træer ned. Og så er der selvfølgelig en løbende dialog med togselskaberne om, hvilke strækninger der er ramt, og hvad man gør dér.

Han fortæller, at Banedanmark prøver at informere passagererne om det i så god tid, som muligt.

Spørgsmål: Har I overordnet håndteret situation og stormen, som den burde blive håndteret?

- Når vi ser på det, kan vi konstatere, at prognoserne passer med de strækninger, vi har lukket.

- Vi ser i dag et billede af, at der på en lang rækker strækninger i både Jylland og på Fyn og Sjælland ligger væltede træer, som vi er ved at fjerne. Så er strategien rigtig.