DMI har udsendt en række varsler for næsten hele landet forud for en ny storms ankomst fredag aften.

Hvis du vil benytte dig af tog for at komme rundt i Danmark denne weekend har du to valgmuligheder: Skynd dig at rejse tidligt i løbet af fredag - eller vent til ud på eftermiddagen lørdag eller senere. DSB har nemlig valgt at indstille togtrafikken i næsten hele landet fra fredag klokken 21 til lørdag klokken 12.

Aflysningen er den indtil videre mest mærkbare konsekvens af, at stormen ”Nora” fredag aften gør i land på vestkysten og i de følgende timer ruller hen over landet. DMI har udsendt en stribe forskellige varsler, der beskriver, hvordan forskellige dele af landet kommer til at blive ramt. Den eneste del af landet, der er gået fri for at få en farve på det meteorologiske instituts varslingskort er Nordjylland, som ikke forventes at mærke nævneværdigt til blæsten. Omvendt er det i et bælte på tværs af den sydlige del af landet, at det kan blive værst. I et område område fra Varde og Esbjerg mod vest henover Faaborg på Fyn, Slagelse på Vestsjælland og til sidst Faxe på Østsjælland lyder således for tidsrummet fra klokken 21 fredag til 05 lørdag morgen:

»DMI forventer storm 25-28 m/s fra vest, med vindstød af orkanstyrke 33-37 m/s. Vindstød af orkanstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer lukkes for biltrafik.«

Samme varselsstyrke gælder for Bornholm, som dog først rammes fra klokken 23 fredag til klokken 10 lørdag. Varslet er lidt mildere i næste bælte nord for den hårdeste zone. Dette bælte dækker det øvrige Sjælland og Fyn og dele af Jylland. I denne zone forventer DMI en stiv kuling på 20/23 m/s med vindstød af stormstyrke som det kraftigste. Til sidst følger en zone, der dækker det meste af Øst- og Kronjylland, hvor der ikke gælder et egentligt varsel for nuværende, men dog en melding om risiko for samme udvikling med vindstød af stormstyrke.

Du kan hele tiden følge de opdaterede varsler på DMI’s hjemmeside.

Det er kun omkring tre uger siden, at stormen ”Malik” fløj henover Danmark. Det forventer vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Anja Bodholdt, måske kan vise sig som en lille fordel, fordi ”Malik” kan have sørget for at vælte nogle svage træer allerede og mindet danskere om at surre trampoliner og andre løse genstande fast. »Det er en god idé, hvis man tager forbehold for stormen, før den rammer omkring midnat natten til lørdag. Hvis man holder sig indendørs, fra man har spist aftensmad ved 18-19 tiden, er man på den sikre side,« lyder rådet desuden fra Anja Bodholdt til Ritzau.