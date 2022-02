To stormlavtryk rusker op i resten af vinterferien

På ganske få dage vil to stormlavtryk passere landet - og de vil sørge for, at dele af uge 7, hvor mange holder vinterferie, bliver præget af anselige mængder regn og en heftig blæst.

Først skal et lavtryk sent onsdag passere nord om Danmark. Det kan i den sydlige del af landet give op til hård eller stormende kuling og kraftige vindstød.

I resten af landet giver det frisk vind til kuling.

- Og allerede fredag er den gal igen, siger Anja Bodholt.

- Der har vi endnu et lavtryk, der skal passere, og det ser ud som om, at der lige bliver skruet en anelse op for vinden. Der kommer vi op på hård vind til hård kuling, og igen står den sydlige del af landet for skud med stormende kuling og vindstød af stormstyrke.