Øresundsbroen og Storebæltsbroen er åbne igen efter storm

Øresundsbroen blev søndag morgen omkring klokken 09.10 åbnet igen efter at have været lukket på grund af stormen Malik.

Fyns Politi oplyste tidligere på Twitter, at broen blev åbnet med en hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen og med en patrulje i front, der skulle sikre, at trafikken gled.

Fra omkring klokken 17 søndag er det desuden tilladt for vindfølsomme køretøjer at passere Storebæltsbroen igen, oplyser selskabet bag.

Broen blev lukket af sikkerhedsmæssige årsager. Det blev samtidig meddelt, at broen ville genåbne, så snart vinden havde aftaget tilstrækkeligt. Og det har den altså søndag morgen.

Ifølge Øresundsbroen har der ved højbroen været flere tilfælde af vindstød med orkanstyrke i løbet af aftenen og natten.

Stormen Malik ramte Danmark lørdag eftermiddag. Siden tog vinden fat, og flere steder har der været meldinger om vindstød af orkanstyrke.

Det største vindstød er registreret i Hanstholm i Nordvestjylland. Ifølge DMI blev vindstød her målt til 40 meter i sekundet lørdag aften. Det svarer til cirka 144 kilometer i timen.

Danske Beredskaber har søndag morgen oplyst, at det kraftige blæsevejr har været nogenlunde under kontrol. Fokus er søndag på, at vandstanden ventes at stige betydeligt flere steder, særligt i fjorde.