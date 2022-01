30/01/2022 KL. 12:07

For abonnenter

Vandet stiger efter stormen Malik - efter fem minutter på havnen måtte JP's udsendte flytte bilen

I Nordsjælland, ved Roskilde Fjord og Aarhus Bugt er vandet begyndt at stige. Nogle steder går det hurtigt, men det virker til, at alt er under kontrol, siger JP's udsendte medarbejder. DMI advarer om, at det bliver værre endnu.