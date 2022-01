Øresundsbroen er genåbnet søndag morgen efter stormlukning

Vindfølsomme køretøjer frarådes dog fortsat at køre over broen på grund af kraftig vind. Det oplyser Øresundsbroen på Twitter.

Øresundsbroen er søndag morgen omkring klokken 09.10 åbnet igen efter at have været lukket på grund af stormen Malik.

Det største vindstød er registreret i Hanstholm i Nordvestjylland. Ifølge DMI blev vindstød her målt til 40 meter i sekundet lørdag aften. Det svarer til cirka 144 kilometer i timen.

Danske Beredskaber har søndag morgen oplyst, at det kraftige blæsevejr har været nogenlunde under kontrol. Fokus er søndag på, at vandstanden ventes at stige betydeligt flere steder, særligt i fjorde.