Vandet stiger flere steder oven på stormfuld nat

- Det der sker i løbet af aftenen og natten er, at vandstanden igen begynder at falde. Så vi regner med mandag morgen at have en mere normal vandstandsmåling, siger Henning Gisselø.

Ifølge DMI er det især Nordfyn og de sjællandske fjorde, som bliver ramt af de forhøjede vandstande. Her forudser man, at vandstanden kan komme op mod 1,90 meter over normal vandstand.

Mange andre steder i landet, forventer DMI, at vandstanden kan komme op på 1,30 meter til 1,60 meter over det normale.

- Vandstanden er stadig på vej op, selv om vinden er på vej ned, siger Henning Gisselø.