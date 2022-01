Storebæltsbroen lukkes for al trafik på grund af stormvejr

Stormen har allerede haft omsiggribende konsekvenser for trafikken rundt om i landet. Særligt togtrafikken har været udsat.

Det forventes, at der vil opstå kø, skriver selskabet videre.

Storebæltsbroen er blevet lukket for al trafik på grund af stormen Malik. Broen forventes åbnet igen klokken 9 søndag morgen.

DSB var således nødt til at indstille togtrafikken helt på flere lange strækninger. Først var det mellem Fredericia og Aalborg, da et træ væltede ned over skinnerne og senere også på flere af landets største broer.

Herunder Øresundsbroen, der også valgte at lukke helt for al trafik på grund af stormen, der hærger det meste af landet lørdag aften, og som formentlig vil blive ved med at gøre det i flere timer endnu.

Øresundsbroen blev lukket 18.50 lørdag aften. Den forventes genåbnet klokken 8 søndag morgen, var den seneste melding.