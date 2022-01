Togtrafik på Storebælt og mellem Fredericia og Aalborg indstilles

Flere andre strækninger er også blevet lukket.

En blanding af væltede træer og manglende kørestrøm har været årsag til, at DSB har måtte indstille togtrafik på strækninger mellem Aarhus og Herning, Vejle og Struer, Struer og Thisted og mellem Struer, Langå og Aarhus.

- Det er prognosen, at vi kan begynde at kære igen i morgen tidlig, fortæller Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB.

Han opfordrer folk til at tage afsted nu, hvis de skal med tog på strækninger, der endnu er åbne.

- Det gør vi, fordi vi ser en risiko for, at Banedanmark lukker for al togtrafik. Lukker man for togtrafikken, vil man heller ikke kunne indsætte alternativ transport, lyder det.