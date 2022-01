Øresundsbroen lukker i begge retninger på grund af stormen

I øjeblikket raser stormen i det meste af landet. Der er forbud mod kørsel med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen. Også denne er i fare for at blive lukket midlertidigt.

Øresundsbroen er blevet lukket for trafik i begge retninger som en konsekvens af stormen Malik.

Sund og Bælt, der driver broen, oplyser i øjeblikket på sin hjemmeside, at der er risiko for, at Storebæltsbroen lukkes fra klokken 23 lørdag aften og frem til klokken 10 søndag formiddag.

Den aktuelle vindstyrke er dog allerede tæt på stormstyrke på broen. Derfor er der en risiko for, at den må lukke tidligere end forventet.

Broen lukker for al biltrafik ved vind af stormstyrke på 25 meter i sekundet. Det er af hensyn til trafikanternes sikkerhed. Mange steder i landet ligger vindstyrken allerede over det niveau.