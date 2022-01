Stormen Malik lukker testcentre flere steder i landet

Lørdag kan det blive en udfordring at få en coronatest.

For stormen Malik, der rammer lørdag eftermiddag, betyder, at testcentre flere steder i landet lukker tidligere end normalt af sikkerhedsmæssige hensyn.

I Region Nordjylland er der otte PCR-testcentre, der lukker tidligt lørdag.

- Beslutningen er truffet i samarbejde med politiet og sker, for at ingen medarbejdere skal løbe en risiko ved at være ude i stormen. Alle borgere, der har opgivet telefonnummer ved booking af tid, får en sms med aflysningen.